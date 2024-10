Fazenda: Albert comenta possível volta de Suelen da roça: 'Educação perdeu'

No início da noite de quarta-feira (16) na sede de A Fazenda 16 (Record), Albert comentou a possibilidade de Suelen, que já está na quarta roça, não ser eliminada do jogo.

O que aconteceu

Albert reclamou da possibilidade de a peoa não ser eliminada. "Se ela [Suelen] voltar, a educação perdeu pra ignorância."

Zé Love comentou como a peoa poderá agir. "Se ela voltar, ela volta pior ainda."

Albert concordou. "É sobre isso. Ela é conveniente, só fica quieta pra..."

Zaac apontou que foi um conselho de Flora. "A Flora é muito inteligente, é a cabeça dali."

Suelen foi a mais votada da sede para enfrentar a quarta roça. Vetada por Sacha, que sobrou no Resta Um, ela não disputa a Prova do Fazendeiro.

