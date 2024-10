A Fazenda: Yuri, Sacha e Vanessa disputam agilidade em Prova do Fazendeiro

Yuri, Sacha e Vanessa serão testados na noite desta quarta-feira (16) na Prova do Fazendeiro, que salvará um dos peões da roça da Fazenda 16 (Record).

Como será a prova

A prova da vez será de agilidade. No desafio, os três peões terão que esvaziar uma gaiola cheia de bolinhas de plástico o mais rápido possível.

Essa é a segunda Prova do Fazendeiro de agilidade da edição. Na últimas semana, a prova envolvia sorte.

Quem conseguir tirar todas as bolinhas de sua gaiola primeiro, desparafusar a porta, e "escapar" do local, vence a prova vira o Fazendeiro da semana, garantindo imunidade. Os outros dois peões permanecerão na Roça junto com Suelen, que foi vetada da prova.

A prova será exibida no programa ao vivo, a partir das 22h30.

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 4ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 13916 votos 52,17% Sacha 32,91% Vanessa 14,92% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 13916 votos

