'A Fazenda': Sacha Bali, Vanessa Carvalho e Yuri Bonotto disputam a Prova do Fazendeiro

Na noite de terça-feira, 15, uma nova roça foi formada em A Fazenda 16. A modelo Suelen Gervásio foi a participante que acabou indo direto para a berlinda, sem a chance de disputar a Prova do Fazendeiro. Suelen recebeu 11 votos e foi vetada da prova por Sacha Bali, que também foi parar na roça após o jogo de Resta Um.

Além de Sacha, também estão na disputa Yuri Bonotto, indicado pelo fazendeiro Zé Love, e Vanessa Carvalho, que foi puxada por Suelen.

Albert Bressan, que recebeu o poder laranja de Sidney Sampaio, utilizou seu poder para anular alguns votos. Ele escolheu eliminar os votos dados a Fernanda Campos, que havia sido votada por Gui Vieira, Júlia Simoura e Camila Moura.

Nesta quarta-feira, 16, Yuri, Sacha e Vanessa disputam a Prova do Fazendeiro. Os dois que perderem irão enfrentar Suelen na disputa pelos votos do público, e o peão com menos votos será eliminado na quinta-feira, 17.