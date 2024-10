A Fazenda: Durante voto de Babi, peões entram em barraco generalizado

Na formação de roça de terça-feira (15), durante a fala de Babi para dar seu voto em Suelen, todos os peões discutiram ao mesmo tempo.

O que aconteceu

"Quero deixar claro que sempre existiram dois grupos, e agora que eles são minoria, eles decidiram desfazer o grupo. Todo mundo viu que eles pularam e gritaram 'grupão'", começou a ex-Panicat. "Sempre existiu e não foi a gente que decidiu. Fomos os excluídos mesmo e a gente teve que se formar para se defender."

Luana rebate que o grupinho não tinha uma desvantagem. "Grupão de 12 e o grupinho de 10."

"O grupinho era 4 e foi chegando gente porque viu que a gente tinha índole legal, tinha princípios e não combinava que nem eles", defende Babi. "Começou com o Zé, todo mundo foi nele de vocês."

Sacha e Sidney começam uma discussão paralela e o ator de "Os Mutantes" diz que não quer ouvi-lo."Você é mal intencionado, dúbio e problemático. Quem tem problema mental é você", revida o galã de "Malhação".

Luana continua rebatendo as falas Babi e Zé Love a defende: "Você jogou no grupo até hoje e hoje você ter fala de que grupo é ruim? Fala 'nós combinamos mesmo'. Ela não tem coragem de falar."

Sidney continua: "Saiu do grupo depois do negócio do Sacha com Larissa, porque até então ela era, sim".

Luana se exalta e levanta para rebater os peões. "Eu acho certíssimo vocês combinarem! Eu perguntei se era assim até o final. Vamos conversar, seu Sidney."

Depois de uma intervenção de Galisteu, Babi dá seu voto em Suelen. "Suê, aceito suas desculpas e agradeço pela primeira vez pedir desculpas pra alguém aqui."

Ela me xingou de porca, imunda, filha da p***, falou que uso meu corpo. Graças a Deus uso o corpo porque não dá para usar a alma para trabalhar. Aqui é um disse me disse, mas a gente tem que confiar nos nossos aliados que estão ouvindo coisas quando a gente não está. Acredito, sim, que ela possa melhorar, como todo mundo aqui pode melhorar. A gente entrou para isso Não acredito que ela seja reativa, só acredito que seja sem educação. Ela fala coisas que eu aprendo com ela que não queria. E são coisas que não quero que meu filho aprenda.

Suelen nega que tenha dito que Babi "usa o corpo". "Oxe, eu nunca falei isso."

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 4ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 14382 votos 51,34% Sacha 34,05% Vanessa 14,62% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 14382 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso