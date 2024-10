A Fazenda 16: Yuri, Suelen, Vanessa e Sacha estão na quarta roça

É fogo no feno! A quarta roça de A Fazenda 16 (Record) começou a ser formada nesta terça-feira (15). Yuri, Suelen, Vanessa e Sacha estão nos banquinhos, mas três deles ainda podem escapar. À exceção de Suelen que foi vetada, os demais disputam na quarta-feira (16) a quinta Prova do Fazendeiro. O vencedor escapa e os outros se juntam a Sue na roça.

Confira como a roça foi formada:

Indicação do Fazendeiro

Zé Love iniciou a formação da roça indicando Yuri. "Minha indicação não é novidade. Acho essa pessoa extremamente bipolar, sem personalidade, sem conteúdo, sem jogo algum."

Aqui você responde pelo quanto você e joga e o quanto você tem de conteúdo e ele não tem nenhum. Zé Love

O jogador continuou. "Na segunda semana, aderiu um comportamento de ser um cara solícito com as pessoas, só que ele é um solícito seletivo. Ele optou por isso e esqueceu que quando você é prestativo, você faz porque quer e gosta, e não porque em que fazer ou jogar essas coisas na cara de alguém."

Ao sentar no primeiro banquinho, Yuri respondeu a Zé Love. "Ele xingou todo mundo aqui na casa. Ele vai mentir, me ameaçar, me rebaixar. Me chamar de covarde, dizer que sou só um dançarino".

A Fazenda 16: Zé Love na formação da quarta roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Quem votou em quem

Zaac votou em Suelen

Gizelly votou em Juninho

Vanessa votou em Suelen

Camila votou em Fernanda

Fernando votou em Suelen

Júlia votou em Fernanda

Sidney votou em Suelen

Yuri votou em Babi

Fernanda votou em Suelen

Albert votou em Suelen

Suelen votou em Albert

Flor votou em Suelen

Luana votou em Flor

Gilsão votou em Suelen

Sacha votou em Suelen

Gui votou em Fernanda

Juninho votou em Suelen

Flora votou em Flor

Babi votou em Suelen

Poder da Chama

Albert abriu o poder laranja e pôde anular todos os votos de algum peão. Albert anulou todos os votos recebidos por Fernanda.

Puxada da Baia

Mais votada, Suelen puxou Vanessa da baia. A peoa se defendeu disse que não era uma pessoa soberba, agressiva e não falava palavras de baixo calão.

Resta Um e veto

No Resta Um, Sacha sobrou e se tornou o quarto roceiro. Sacha vetou Suelen de participar da prova.

