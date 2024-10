BBB, Eliana, Vale Tudo: o que Globo prepara para completar 60 anos em 2025

Na noite desta segunda-feira (16), a Globo realizou o Upfront 2025, evento para divulgar as novidades da programação para o próximo ano. Entre elas estão o remake de "Vale Tudo", BBB em duplas, Eliana no The Masked Singer, entre outros.

O que vai acontecer em 2025

Vale Tudo: escrita por Manuela Dias, a novela tem estreia prevista para 31 de março de 2025, com 173 capítulos. O remake da trama de Gilberto Braga, exibida originalmente em 1988, deve ficar no ar até 17 de outubro. Autora promete fazer alterações nos personagens e nos diálogos para atualizar a trama ao Brasil de hoje. Debora Bloch, Taís Araújo, Bella Campos, Paolla Oliveira, Cauã Reymond, Humberto Carrão, Malu Galli, Belize Pombau, Karine Teles, Julio Andrade e Renato Góes são os primeiros nomes confirmados.

The Masked Singer: Ivete Sangalo sai da atração dominical, que passa a ser apresentada por Eliana, recém-chegada. Tieta, Foguinho, Ruth e Raquel, Sol, Nazaré, Carminha e Odete Roitman serão alguns dos personagens homenageados nas fantasias dos participantes. Belo, Sabrina Sato, Tata Werneck e Tony Ramos serão os jurados. "Em janeiro, volto aos domingos, que é a minha casa", disse a apresentadora.

Casa de Verão da Eliana: A apresentadora anunciou ainda o início das gravações da nova atração do GNT. A partir de janeiro, público poderá acompanhar suas férias numa confortável casa de praia na companhia da família e amigos, em clima de descontração.

BBB 25: comandado por Tadeu Schmidt, reality chega à 25ª edição com formato inédito; participantes entrarão em dupla. Com cem episódios, o reality de convivência vai ser exibido entre 13 de janeiro e 22 de abril de 2025.

Estrela da Casa: segunda temporada está confirmada. Reality musical segue comandado por Ana Clara em 2025.

Next Level Chef: Ana Maria Braga vai apresentar reality criado por Gordon Ramsey no horário nobre. Produzida pelos Estúdios Globo, a competição gastronômica é considerada um sucesso no mundo e chega ao Brasil para testar as habilidades — e o controle emocional — dos competidores, que precisarão mostrar que estão prontos para se tornarem grandes chefs.

Ana Maria Braga vai apresentar o reality Next Level Chef em 2025 Imagem: Globo

Diogo na Cozinha: em janeiro, Diogo Nogueira estreia como apresentador na Globo em programa a ser exibido no GNT e no Globoplay. Em seis episódios, ele recebe amigos, como Ferrugem, Jorge Aragão, Criolo, Jorge Vercillo e a esposa, Paolla Oliveira.

Que Seja Doce: programa do GNT segue confirmado na grade, mas terá novas juradas: Talitha Morete, Tabata Romero e a ex-BBB Fernanda Bande. A segunda temporada de Geladeiras em Ação também está confirmada.

Programação de verão do Caldeirão com Mion: vespertino dos sábados começa 2025 nas areias de Fortaleza, em um especial de verão que será gravado em novembro de 2024 e exibido em quatro programas, a partir de janeiro. O apresentador anunciou, ainda, três novos quadros para estrear no próximo ano, um deles com a participação de crianças. Em abril, o Caldeirão exibirá uma série de homenagens aos 60 anos da Globo.

Música

Amigas: em 2025, a Globo vai apostar no feminejo para reviver um programa histórico. Apenas mulheres vão comandar a nova versão do programa que contou com Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo na década de 1990. Serão elas: Lauana Prado, Simone Mendes, Ana Castela e Maiara & Maraisa.

Lauana Prado, Simone Mendes, Ana Castela e Maiara & Maraisa vão comandar o programa Amigas Imagem: Sidney Carmo/UOL

Viver Sertanejo: O novo programa do cantor Daniel irá ao ar aos domingos, a partir de dezembro. Uma roda de viola e de conversas com grandes nomes do sertanejo, direto de sua fazenda, em Brotas.

Festivais: The Town, Lollapalooza e Circuito Sertanejo, além de uma programação especial, o Verão Musical, com as transmissões do Universo Spanta, Festival de Verão de Salvador e 'Planeta Atlântida estão confirmados na programação. Som Brasil também segue na programação e terá especial da dupla Jorge & Mateus.

Carnaval 2025

Desfiles: São Paulo abre alas nos dias 28 de fevereiro e 1º de março com Everaldo Marques, Valéria Almeida e Aílton Graça na transmissão das escolas paulistas. No Rio, a Sapucaí ganha mais um dia de desfile. A festa começa no dia 2 de março e segue até o dia 4, com Mariana Gross, Alex Escobar e Karine Alves na transmissão. Nos comentários, Milton Cunha traz os bastidores das agremiações e detalhes das apresentações.

Carnaval da Sabrina: programa traz, em mais um ano, os ensaios, provas de roupa e perrengues de Sabrina Sato na maior festa do planeta. Apresentadora vai desfilar gravida de sete meses.

Glô na Rua: projeto será ampliado e terá 12 horas de cobertura com vivos e flashes comandados por Rita Batista. Direto do circuito de rua de Salvador, Rita vai mostrar a pluralidade das manifestações em dez estados. E em Pernambuco, o Galo da Madrugada e Homem da Meia Noite ganharão transmissão ao vivo.

Humor

Tatá Werneck e Edu Sterblich sobem ao palco do Upfront 2025 para anunciar as novidades de Humor da Globo. Entre os destaques, estão a 3ª temporada de "Encantado´s", na TV Globo; "Pablo e Luisão", série criada por Paulo Vieira, baseada em fatos reais, que conta com humor as aventuras de seu pai, Luisão e do melhor amigo dele, Pablo, no Globoplay; e as novas temporadas de "Que História É Essa, Porchat?", no GNT; e de "Vai Que Cola" e "Lady Night", no Multishow.