Viola cai para trás ao ser abandonada no altar por Mavi em 'Mania de Você'

Os próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo) terão uma nova reviravolta: Viola (Gabz) será abandonada no altar por Mavi (Chay Suede).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após muitas mentiras, Mavi estará prestes a realizar o grande sonho de se casar com Viola. Porém, Mércia (Adriana Esteves) vai atrapalhar os planos do filho.

No dia do casamento, a governanta fará uma chantagem com o vilão. Mércia diz que tem como provar os crimes de Mavi e garante que fará isso se ele não desistir de se casar com a chef de cozinha.

Sem saída, o hacker cancela o casamento na frente de todos os convidados. Viola fica sem reação ao ser abandonada vestida de noiva.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.