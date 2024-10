Vera Viel revela surpresa dos médicos com seu processo de recuperação

Vera Viel relatou em suas redes sociais que está surpreendendo os médicos com sua rápida evolução após cirurgia de retirada de tumor.

O que aconteceu

Através dos Stories do Instagram, a modelo relatou como está sendo o seu processo de recuperação após o procedimento cirúrgico. "Hoje a minha maior alegria é surpreender os médicos que me acompanham com a minha evolução e melhora a cada dia", escreveu ela.

A esposa de Rodrigo Faro ainda aproveitou para mandar uma mensagem motivacional para seus seguidores. "Você que está passando por algum problema de saúde também pode ser curado, tenha fé".

Anteriormente, Vera havia relatado que passou por uma experiência divina durante a cirurgia. "O que eu estou vivendo é inexplicável, tem as mãos de Deus o tempo todo. Foi Ele quem me segurou no colo no momento da cirurgia. Ele pediu para que eu descansasse enquanto os médicos arrancavam o tumor, ali naquele momento não havia dor, somente o cuidado e o amor Dele, precisamos glorificá-lo, Ele me falou que a minha vida faria sentido a partir daquele momento. Disse que me daria vida e que não era a minha hora de ficar com Ele, foi tudo sobrenatural, disse que o Rodrigo cuidava de mim aqui como Ele, que eu tenho muito o que viver com minhas filhas. Ele disse que o que era mais precioso pra ele era a família, por isso eu deveria voltar. Ele me deu vida".

A artista falou que logo receberá alta hospitalar para seguir o tratamento em casa. "Logo estarei em casa e vamos vencer essa batalha, a cirurgia foi um sucesso, obrigada aos médicos e todos aqui no hospital que estão cuidando de mim. Quero que todos saibam que quando temos fé, nós somos curados de qualquer enfermidade, a fé cura".