Valentina Sampaio sobre ser 1ª modelo trans da Victoria's Secret: 'Sonho'

Valentina Sampaio, 27, é a primeira mulher trans a participar do Victoria's Secret Fashion Show e estreia nas passarelas da marca nesta terça-feira (15).

O que aconteceu

A modelo contou como foi confirmada no desfile da marca. "Me chamaram para conhecer o ateliê e alguns dias depois recebi a confirmação de que estaria no desfile. Meu agente me ligou contando a notícia e que eu faria a prova de roupa dias depois. Até receber a confirmação, estava ansiosa e sem certeza de que aconteceria", revelou em entrevista à Quem.

Ela confessou sua expectativa para o desfile. "Nessa volta espero uma celebração da diversidade e do empoderamento feminino. Ser uma muher trans frequentemente significa encarrar portas fechadas, então trabalhar com a Victoria's Secret, sendo quem sou, significa muito para mim. É uma vitória pessoal e de todas as pessoas trans e isso enche meu coração de alegria e de orgulho", destacou.

Valentina Sampaio afirmou que está vivendo um sonho. "A lingerie carrega um profundo significado para mim; enquanto criança, representava um símbolo aspiracional de feminilidade — e ainda representa. Às vezes, quando visto uma lingerie, lembro da minha jornada, de tudo que tive que superar para ser quem sou e estar onde estou e quão sortuda sou. Fazer parte do VSFS é um sonho que se tornou realidade, um sonho que muitas pessoas me disseram que seria impossível."