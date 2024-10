Tudum: Netflix leva 'latas' gigantes e interativas para quatro capitais

O Tudum, evento da Netflix, acontecerá de forma diferente neste ano. Os fãs receberão gratuitamente latas temáticas e poderão visitar ativações interativas em quatro capitais brasileiras.

Como será o Tudum 2024?

Netflix oferece experiência aberta ao público em São Paulo, Salvador, Recife e Florianópolis nesta semana. As capitais receberão versões gigantes das latas colecionáveis do Tudum, onde fãs poderão tirar fotos em cenários inspirados nas produções da plataforma. O evento acontece de 17 a 20 de outubro.

Os fãs poderão interagir com cenários de séries como "Emily em Paris" e "Stranger Things". Cada cidade abrigará produções diferentes da Netflix. Haverá também cenários de "Sintonia", "Outer Banks", "Arcane", "Bridgerton", "Wandinha" e "Heartstopper".

Para receber a lata, é preciso se inscrever no site da ação nesta quinta-feira (17), às 15h. São quatro versões diferente com itens exclusivos e temáticas diferentes: romance, magia, aventura e suspense. A lata que cada um vai receber é surpresa, mas a Netflix sugere que os fãs troquem os brindes entre si por meio da hashtag #TudumNaLata nas redes sociais.

Latas do Tudum

Quando: de 17 a 20 de outubro, das 12h às 20h

Entrada: grátis, por ordem de chegada

Classificação: crianças menores de 10 anos somente acompanhadas de um responsável maior de idade.

Onde:

São Paulo: Shopping Cidade São Paulo - Av. Paulista, 1230 - Bela Vista

Salvador: Pr. Visc. de Cayru/Praça Maria Felipa - Comércio (ao lado do Mercado Modelo)

Recife: Av. Boa Viagem, 1590 - Boa Viagem (Segundo Jardim)

Florianópolis: Av. Jorn. Rubens de Arruda Ramos, 5197 - Centro

*Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas no local.