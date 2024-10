Raquel: 'Queria que as pessoas gostassem de mim não por causa do Davi'

Nesta terça-feira (15) Raquel Brito foi convidada do Aquecendo o Feno, com Lucas Selfie, e comentou sobre a influência que seu irmão, Davi Brito, campeão do BBB 24, teve na sua participação no reality.

O que aconteceu

Raquel comenta sobre interesse de peões no seu jogo. "Não queria julgar as pessoas, queria que elas gostassem de mim por gostar da Raquel, não porque sou irmã do Davi".

Meu irmão está lá fora, vivendo a vida dele. Sei que tenho o apoio de parte da torcida dele, mas não quero me garantir nisso ! Raquel

Ela completa. "Não quero que as pessoas se aproximem de mim por interesse em permanecer no jogo."

A ex-peoa completou. "Ali tudo é o jogo, falas, jeitos e aproximações".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 9334 votos 1,03% Albert Bressan 1,00% Babi Muniz 0,93% Camila Moura 1,02% Fernanda Campos 1,03% Fernando Presto 1,09% Flor Fernandez 1,04% Flora Cruz 1,97% Gui Vieira 0,95% Gilsão 3,04% Gizelly Bicalho 0,94% Juninho Bill 0,96% Júlia Simoura 1,00% Luana Targino 31,15% Sacha Bali 1,11% Sidney Sampaio 18,18% Suelen Gervásio 1,22% Vanessa Carvalho 16,04% Yuri Bonotto 0,95% Zaac 15,33% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9334 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso