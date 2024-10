Saryne: 'Quem dá dinheiro é o SBT, A Fazenda precisa é de discórdia'

No Central Splash, Chico Barney e Bárbara Saryne comemoraram a escolha da dinâmica do domingo (11) em A Fazenda. No programa, os peões fizeram uma atividade de apontamentos, em que cada um escolheria um jogador que "estivesse no programa errado", e definiria se ele deveria ir para "novela, telejornal ou programa de fofoca". Com a oportunidade de ser alfinetarem, os confinados protagonizaram boas discussões o que rendeu assunto entre a casa e o público.

Chico e Bárbara gostaram da mudança pois tem semana que a produção do programa decide que a atividade de domingo seja um jogo em que os peões disputam um prêmio em dinheiro. Por exemplo, na semana anterior os peões brincaram de 'hóquei de ar' e Zé Love foi o vencedor do prêmio de R$ 5 mil. Nestas ocasiões, o competidores não precisam se expor com outros colegas e nem gera assunto para ser discutido posteriormente. Numa outra rodada,

"Finalmente não foi para ganhar dinheirinho", celebra Bárbara. "Já estava chato isso de 'quem quer dinheiro?'. 'Quem quer dinheiro' é coisa do SBT. Agora tinha que ser apontamento mesmo."

