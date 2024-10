Peões especulam qual o 'segredo que destruiria Luana', exposto por Gizelly

Após ameaças de Gizelly contra Luana, peões em A Fazenda (Record) criaram teorias sobre o que a empresária poderia ter feito.

O que aconteceu

Em uma conversa entre Zé Love e Fernando, os peões presumiram que talvez Luana e Cauê tenham desenvolvido sentimentos dentro do reality. Como ex-De férias com o ex tem um relacionamento fora do programa, a proximidade dos dois poderia ser considerada como traição para alguns.

"É estranho a Gizelly pegar e falar 'eu sei uma coisa dentro que pode acabar com você lá fora'", refletiu Love.

O chef supõe que talvez tenha sido pois Luana e Cauê dividiram uma cama no programa. "Eu pensei em falar pra Luana que ela tá dormindo com o cara e pode pegar mal pro relacionamento lá fora."

Zé Love supõe que Luana tenha se apaixonado pelo ator do Kwai. "Eu acho que ela tá apaixonada. Acho que ela apaixonou no moleque." Os peões assumem que Cauê tenha saído do reality por esse "envolvimento romântico" com a peoa.

Em uma conversa com Vanessa, Love retoma sua teoria de um relacionamento escondido entre os peões. De acordo com sua linha de raciocínio, foi por isso que Luana quis tocar o sino quando Cauê foi eliminado.

"Lá fora ninguém perdoa isso", diz o ex-jogador. "Até na área do fumódromo ela estava indo com ele. Eles dormiram juntos uma noite, na mesma cama. Ai vem a Gizelly com essa? O que acabaria com a Luana sem ser isso?"

"Se você tem um namorado e entra num reality, e você cola em algum homem aqui, colado o dia inteiro: piscina, fumódromo, casa da árvore... Tá errado, concorda comigo?", continua o fazendeiro.

🔥EITA: Zé Love diz que o segredo de Luana deve ser sim ela ter ficado com Cauê, pois eles já dormiram juntos e viviam indo pro fumódromo sozinhos! #AFazenda16 pic.twitter.com/6LvXBMVcf8 -- Portal de Reality (@portaldereality) October 12, 2024

Nesta segunda-feira (14), o grupinho estava reunido e voltou no assunto, visto que com novos acontecimentos da casa, o "segredo de Luana" acabou ficando de lado. "O assunto morreu?" questionou Sidney.

Zaac diz que acredita que a teoria não é verdadeira, pois Luana não parece estar assustada. "Quem tem c* tem medo e ela tá mostrando o contrário agora.

"É um achismo nosso também", diz Love. "Eu mesmo presenciei altas coisas aqui que uma mulher, se fosse minha esposa, não tenha dúvidas que para mim ia ser muito grave."

Zaac argumenta que Luana segue falando normalmente de seu namorado fora do reality. "Se ela tivesse teto de vidro, ela não falaria." Ele retoma que Gizelly não chegou a falar o que Luana teria feito.

"Não é o que ela falou, foi o que quis dizer", insiste Love. Zaac aconselha o colega a não levar um assunto tão sério para o ao vivo, e o ex-jogador responde que poderia falar, dizendo que foi especulado com base na ameaça de Gizelly.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 50066 votos 0,72% Albert Bressan 0,66% Babi Muniz 3,67% Camila Moura 0,66% Fernanda Campos 0,62% Fernando Presto 0,67% Flor Fernandez 0,08% Flora Cruz 1,00% Gui Vieira 1,79% Gilsão 0,38% Gizelly Bicalho 1,59% Juninho Bill 2,52% Júlia Simoura 0,15% Luana Targino 32,33% Sacha Bali 7,14% Sidney Sampaio 0,45% Suelen Gervásio 2,14% Vanessa Carvalho 4,70% Yuri Bonotto 4,72% Zaac 34,03% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 50066 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso