Paula Fernandes encanta fãs com fotos de lingerie: 'Sonho de ser angel'

Paula Fernandes, 40, surpreendeu os seguidores ao publicar fotos de um ensaio sensual nesta terça-feira (15).

O que aconteceu

A cantora divulgou uma série de cliques com roupas íntimas no Instagram. Nas fotos, ela aparece com um body vermelho, um cinto preto, um persex de renda na coxa e uma jaqueta vermelha de couro finalizando o look.

Paula aproveitou a volta do desfile da Victoria's Secret na noite desta terça e admitiu o desejo de ser uma das modelos da grife. "Eu só tinha uma jaqueta e um sonho de ser uma angel", brincou ela.

A sertaneja esquentou o clima entre os fãs, que fizeram vários elogios às imagens. "Ainda bem que eu estava sentada quando vi essa foto", disse uma seguidora. "Meu senhor amado, que deusa", comentou outro perfil.