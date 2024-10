Morre rapper Ka, que também foi socorrista do 11 de setembro, aos 52 anos

O rapper Kaseem Ryan, mais conhecido como Ka, morreu no último sábado (12), aos 52 anos. A notícia foi confirmada pela família nesta segunda-feira (14).

O que aconteceu

A esposa do músico, Mimi Valdés, deu a notícia pelas redes sociais, assim como o perfil oficial dele. "Estamos de coração partido em anunciar a morte de Kaseem Ryan, o rapper e produtor conhecido como Ka", disse o comunicado divulgado no Instagram.

A causa da morte não foi divulgada. No entanto, a família deixou claro que Ka "morreu inesperadamente".

O músico produziu 11 álbuns solo independentes ao longo de sua carreira. O artista conquistou ouvintes do hip-hop hardcore ao trazer o cotidiano das ruas para suas músicas.

Ka conciliou seu trabalho no rap com a carreira como bombeiro, tendo uma participação muito importante depois dos atentados do 11 de setembro de 2001. Ele foi um dos socorristas que atuaram após o ataque ao World Trade Center, em Nova York.

Sua família homenageou o legado dele em ambos os trabalhos. "Ka viveu uma vida de serviço — à sua cidade, à sua comunidade e à sua música... Ele colocou sua vida em risco para proteger seus queridos cidadãos", disse o texto.

O último álbum de Ka foi o "The Thief Next to Jesus", lançado em agosto deste ano. As músicas mais recentes trouxeram temáticas voltadas para sua religiosidade, enquanto projetos antigos já fizeram duras críticas à polícia.

O rapper Ka deixa sua esposa, sua mãe e sua irmã, que pediram privacidade nesse momento difícil. "Pedimos que a privacidade da família e dos entes queridos de Ka seja respeitada enquanto eles vivem o luto dessa perda incalculável", encerrou o comunicado.