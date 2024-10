'Megalópolis': Francis Ford Coppola vem ao Brasil para lançamento do filme

Francis Ford Coppola vem ao Brasil para promover o lançamento de Megalópolis, seu mais novo filme. O cineasta chega ao País no final do mês e deve ficar em São Paulo entre os dias 27 e 31. A agenda completa do diretor ainda não foi divulgada.

A notícia foi divulgada pela produtora 02 Filmes e pela distribuidora O2 Play nesta terça-feira, 15. O longa estreou no Festival de Cannes de 2024, em maio, e chega aos cinemas brasileiros no dia 31 de outubro.

Megalópolis mostra um futuro distópico onde um arquiteto cria um projeto de cidade jamais visto, prometendo consertar as desigualdades. No entanto, suas ideias são bloqueadas pelos defensores do status quo.

O elenco conta com nomes como Adam Driver, Grace WanderWall, Giancarlo Esposito, Jon Voight, Chloe Fineman, Shia LaBeouf, Nathalie Emmanuel e Dustin Hoffman.

A ideia para o filme surgiu em 1980, mas não saiu do papel porque o diretor não conseguiu um financiamento. Mais de 40 anos depois, o longa foi produzido. Para isso, Coppola teve que vender algumas de suas propriedades para conseguir cerca de US$ 100 milhões e realizá-lo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais