Matriarca da música paraense, Nazaré Pereira é homenageada no Círio

Grande matriarca da música paraense, Nazaré Pereira, 83, foi a grande homenageada no Círio de Nazaré, neste fim de semana.

A cantora, compositora e atriz, que leva o nome da Nossa Senhora de Nazaré, para quem é dedicada a tradicional festa paraense, assistiu a um show especial com seu repertório cantado por Luê, Naieme e Lia Sophia.

Entre as músicas, "Lua, Luar" e "Xapuri do Amazonas", hits que embalaram o Pará nos anos 1970 e 1980, e que foram levados para a Europa por ela, especialmente na França.

"Eu sempre vi o Brasil de uma maneira inteira, respeitando as regiões, mas eu acho que a música brasileira não se pode rotular", diz, nos bastidores do Festival Lambateria, onde aconteceu a homenagem.

Nascida de Xapuri, no Acre, em 1940, Nazaré acompanhou todo o show com os olhos marejados e subiu ao palco para dançar com as convidadas.

"É difícil achar palavras para dizer a emoção. Primeira vez que eu vejo alguém dançando como aquela moça [a dançarina Taynara Garcia] dançou", disse. "É importante você estar no palco feliz, porque você sabe o que acontece? Você passa a emoção."