Kerline: Vanessa não sabe jogar, é trucidada e dá pena em A Fazenda

Após ter uma briga com outras peoas na baia, Vanessa tem sido criticada por participantes do "grupão" de A Fazenda 16 (Record).

Kerline diz que Vanessa não sabe jogar ou se entender no reality. "É uma pessoa que realmente não se posiciona", diz. "Ela meio que mereceu e realmente precisa tomar uma atitude."

Vanessa está sendo trucidada pela casa toda. Estou com pena dela, porque realmente estão falando absurdos na cara dela Kerline

Dieguinho diz que a peoa está sendo "massacrada". "Estão moendo a Vanessa — e a Suelen também", afirma.

Aliadas dão 'show de falsidade' com Suelen

Gizelly, Luana, Camila, Flora e Julia criticaram na tarde desta terça (15) a forma como Suelen tem agido.

Dieguinho afirma que o episódio foi "uma verdadeira prova de falsidade".

Por que não aproveitar esse momento em que estão todas reunidas e falarem tudo isso na cara da Suelen? É medo? Para mim, são um bando de 'arregonas' Dieguinho

O comentarista questiona a "amizade" das aliadas. "Quando você é amigo de alguém, chama a pessoa no canto e fala que não é legal o que ela está fazendo", diz. "Amigo não deixa o amigo se afundar para depois apontar. Você evita que seu amigo afunde."

Segundo ele, as peoas já entenderam que Suelen atrapalha o jogo delas, mas falta coragem para se afastarem. "Resolve e fala na cara dela", afirma.

Kerline diz que as peoas têm medo de Suelen. "O grupão se odeia. Eles estão ali por conveniência", opina. "Do que elas têm medo?"

Ao jogar com alguém, é preciso esclarecer quando outra pessoa está te prejudicando, diz Dieguinho. "Falta coragem para falarem realmente o que pensam da Suelen. Isso ficou claro no vexame que foi essa conversa."

