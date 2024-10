João Vicente de Castro expõe briga entre Kéfera e Vera Fischer: 'Voou nela'

João Vicente de Castro, 41, expôs que Vera Fischer, 72, e Kéfera Buchmann, 31, brigaram na festa da novela "Espelho da Vida", em 2018.

O que aconteceu

O ator e apresentador contou que Vera estava tomando seus drinks quando se desentendeu com Kéfera. "A Vera é uma mulher de uma carreira muito extensa, uma mulher que já passou por muita coisa na vida e, às vezes, ela estava lá tomando os drinks dela, falando besteira e a gente respeitava. Vamos que vamos, é a Vera Fisher", disse durante participação no podcast De Frente com Blogueirinha.

A gente [estava lá] conversando e, uma dada hora, a Kéfera achou que a Vera Fisher tinha bebido demais. E ela, doida e com uma autoestima de quem tem muito seguidor, fez assim: 'Vera, está bom' João Vicente de Castro

O ator contou que Kéfera tentou retirar o copo da mão de Vera quando Vera "voou nela". "A Vera voou nela. Tacou a bolsa [nela]. Lógico que não bateu nela, mas foi tipo: 'Você está louca? Tenho 60 anos de Rede Globo'."

Depois, teve a frase que deu origem ao grupo da novela, que é 'Perdi minha bolsa'. A Vera levantou e falou: 'Cadê minha bolsa? Acho que eu perdi minha bolsa'. Ela saiu com essa frase. A gente ria muito dessa história. Todos nós, depois a Vera e a Kéfera [também] João Vicente de Castro

Kéfera fez sua estreia na Globo em Espelho da Vida, onde interpretou Mariane, uma famosa atriz de TV que já tinha namorado Alain, personagem de João Vicente. Já Vera Fischer interpretava Carmo, uma atriz que se afasta da televisão por achar que sua idade a impediria de conseguir papéis relevantes.