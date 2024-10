Gráfico impressionante e 'bundas grandes': atores de 'GTA 5' sobre sucessor

Ned Luke e Shawn Fonteno nunca saíram dos papéis que interpretaram em "GTA 5", lançado há 11 anos, em 2013. A dupla marcou presença na 15ª edição da Brasil Game Show, e o papo com Splash foi como conversar com os carismáticos criminosos que protagonizam o sucesso da Rockstar, em todos os absurdos que isso pode trazer.

Foi uma experiência curiosa desde os primeiros momentos, já que entrar na sala de entrevista trouxe a visão de Ned Luke (Michael) curtindo uma cadeira de massagem, enquanto Shawn Fonteno (Franklin) tirava um cochilo no chão. "Dê uns minutos para eles", pediu o agente deles, um sujeito que por si só parecia saído de "GTA 4", com sotaque do leste europeu, rabo de cavalo, cavanhaque e uma camisa roxa de bicheiro. Depois de um chá de cadeira, conversando com o sujeito sobre churrascarias brasileiras, os atores enfim se aprontaram, sem perder o bom humor.

A importância de 'GTA 5'

Mas por que raios alguém ainda discute um jogo de 11 anos atrás? Bom, é que "GTA 5" nunca deixou de ser relevante. Além de diversos relançamentos e remasterizações, o game continua sucesso de vendas e de público, com movimentados servidores do modo multiplayer GTA Online, e uma populosa comunidade de streamers que transmite o jogo ao vivo para milhões de espectadores. O Brasil, claro, é parte gigantesca da contínua aclamação ao título de 2013, e os atores sabem muito bem disso.

"São os melhores e mais vorazes fãs do mundo, e não estou falando isso só porque estou no Brasil. Eles são incríveis, amam o jogo e nós amamos eles. Você já viu algo assim?", indagou Ned Luke ao colega Shawn Fonteno, que respondeu: "Nunca. O Brasil é, de longe, um dos melhores. Vocês são muito dedicados, não só a 'GTA' como também a outras franquias. Vocês curtem muito jogos, streaming e tudo mais."

Esse carinho pelo país não é da boca para fora. A BGS 2024 é a terceira vinda da dupla ao país, que marcou presença nas edições de 2019 e 2023, também. Assim, os dois puderam comprovar o intenso carinho dos fãs em diversas ocasiões, chegando até a aprender um pouco sobre o país. Afinal, Ned Luke fez questão de gastar seu português, orgulhoso de ter aprendido a falar "bunda grande" no nosso idioma, com um sotaque tipo o do memorável cirurgião Robert Rey. "Isso é tudo que eu preciso saber!", declarou, aos risos de todos da sala.

Ainda assim, os atores engrossaram o coro de muitos fãs brasileiros da franquia: "Esse país precisa muito ter o próprio GTA, de verdade", disparou Fonteno. Luke acrescentou que acredita que "um GTA no Rio de Janeiro seria algo especial", e retomou o português para brincar que, no universo da Rockstar, a cidade poderia se chamar "Rio de Fevereiro".

Segundo Fonteno, uma das muitas qualidades da franquia é a excelente recriação virtual de importantes metrópoles do mundo, e que isso é algo que espera ver acontecendo com a Cidade Maravilhosa.

É a coisa mais próxima da realidade. Todos os jogos de GTA são muito próximos da vida real. [...] Los Santos é Los Angeles. Quando você dirige [no jogo], você pode ver o Tribunal de Compton, pelo pier de Santa Mônica. Se algum dia fizerem um jogo sobre o Brasil, tenho certeza que cativaria o mundo todo, também. É um país enorme. Shawn Fonteno

Expectativas para GTA 6

Mas antes da Rockstar considerar a ideia de uma aventura no Brasil, a desenvolvedora precisa finalizar "GTA 6", talvez o jogo mais aguardado do momento. As expectativas do público são altas mesmo sem o estúdio ter divulgado nada além de um trailer. E como ficam os atores que protagonizaram o anterior, dando voz e rosto aos criminosos? Igualmente animados, ao que parece.

A dupla se mostrou tranquila quanto ao passar do bastão para Jason e Lucia, os criminosos que estrelarão a nova aventura. Mais do que isso, estão entusiasmados para a evolução tecnológica que a Rockstar sempre traz a cada novo título, como ressaltou Ned Luke.

O 6 expandirá o universo de 'GTA', com novas tecnologias e tudo mais. Eu estou fazendo lives de 'GTA 4' agora, e me lembro do quão impressionado fiquei quando o jogo saiu, em 2008. Jogando agora acho tudo tão lerdo e os gráficos são péssimos. É como as coisas funcionam. O nosso jogo era incrível quando saiu, eles levaram o motor gráfico ao limite, é impressionante o que a Rockstar conseguiu fazer. Agora há um novo motor gráfico, e o que vão conseguir fazer no 6 vai expandir aquele universo 3D e a forma de jogar videogames. Obviamente vai roubar a nossa atenção, mas não vamos a lugar algum. Ned Luke

Os dois afirmaram que topariam voltar como Michael e Franklin no novo game, em algum tipo de participação especial. Fonteno, por sua vez, deixou uma mensagem final para todos os fãs ansiosos, que cobram novidades do estúdio: aguardem e confiem. "Eles vão lançar mais um trailer, e depois outro —Rockstar é esperta, eles sabem o que estão fazendo, sem dúvidas. Nós só vimos a ponta do iceberg com aquele primeiro trailer", falou. "Tudo que eu lembro de ver naquele primeiro trailer foi uma 'bunda grande' no topo do carro, quicando, e eu fiquei empolgado!"

Sem data definida até o momento, o lançamento de "GTA 6" acontece em algum ponto do final de 2025, no Xbox Series X | S e PlayStation 5.