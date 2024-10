'Garota do Momento': próxima novela das 6 será 'muito mais sobre Little Richard do que Elvis'

Garota do Momento, próxima novela das 6 da TV Globo, programada para estrear em novembro, será uma trama de época ambientada no Rio de Janeiro do fim da década de 1950 - mais especificamente em 1958.

Trata-se de uma época de efervescência, em que o sentimento de otimismo dominava o Brasil. A seleção brasileira foi campeã da Copa do Mundo pela primeira vez, com Pelé vestindo a camisa 10. No plano musical, as rádios ecoavam o sucesso do rock americano e o surgimento da bossa nova. A autora é Alessandra Poggi, conhecida por Além da Ilusão (2022).

A novela pretende ser uma "fábula de esperança", ainda que provoque reflexões mais profundas sobre a sociedade. "Era o ano em que tudo dava certo no Brasil. E a faixa das 18h fala disso, o povo quer sonhar junto. Estamos construindo um universo que o País está precisando", refletiu Natalia Grimberg, diretora artística, em coletiva de imprensa virtual realizada nesta terça-feira, 15.

A partir do teor musical que serve de plano de fundo do folhetim, com samba e rock, a trama ressalta que a construção da identidade cultural brasileira foi múltipla e teve grande contribuição dos artistas negros.

"É muito mais sobre Little Richard do que Elvis", afirmou a atriz Letícia Colin, sendo ecoada pelo diretor-geral Jeferson De - cineasta que venceu o Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro com M8 - Quando a morte socorre a vida, filme de 2019. Isso porque Tutti Frutti, clássico gravado por Little Richard nos anos 1950, será o tema de abertura da novela.

Mais quer dizer mais que isso: o lendário músico foi um dos expoentes mais expressivos do rock and roll, lançando algumas das bases desse estilo. Mas, sendo um homem negro no período de segregação racial nos Estados Unidos, ele não recebeu o devido reconhecimento na época, e, na história, acabou por vezes ofuscado pelo astro Elvis Presley, que ganharia o título de "rei" do gênero musical.

A trilha sonora da novela terá ainda regravações de músicas antigas e emblemáticas, nacionais ou internacionais, na voz de cantores e cantoras pretos de sucesso no Brasil atual. As faixas incluem uma versões interpretadas por Iza, Francisco Gil, Gloria Groove, Léo Santana, Gaby Amarantos e Péricles. Os nomes foram revelados na coletiva de imprensa desta terça. "É absolutamente emocionante", conta Jeferson De.

É a primeira vez que a TV Globo terá três novelas protagonizadas por mulheres negras simultaneamente, nas faixas das 18h, 19h e 21h. Nas tramas já no ar, Jéssica Ellen vive Madalena em Volta por Cima, enquanto Gabz interpreta Viola em Mania de Você. Em Garota do Momento, a atriz Duda Santos, que foi Maria Santa na primeira fase de Renascer, toma o centro da narrativa.

Conheça a trama de ‘Garota do Momento’

A Garota do Momento é Beatriz (Duda Santos), jovem que se torna garota-propaganda de uma grande fábrica de sabonete, revolucionando a publicidade da época. Criada pela avó paterna em Petrópolis, ela decide embarcar para o Rio de Janeiro em busca de uma reconciliação com o passado, após se deparar com uma foto de sua mãe em uma revista.

Acontece que a mãe, Clarice (Carol Castro), não a abandonou propositalmente. Tendo viajado para a capital para participar de uma exposição de arte, ela sofreu um acidente e perdeu parte da memória. Ficou a lembrança de que tinha uma filha e, por isso, seu marido, o empresário Juliano (Fábio Assunção), entregou outra menina para ela criar, que recebeu o mesmo nome. Bia (Maisa Silva, em sua primeira novela na Globo) cresceu sendo mimada e será a antagonista de Beatriz.

Chegando no Rio, Beatriz encontra uma cidade pulsante, com bailes glamurosos, carnaval de rua e rodas de samba. Por outro lado, a reaproximação com a mãe não será fácil. A situação piora quando Beatriz e Bia se interessam pelo mesmo rapaz, Beto (Pedro Novaes).

Além dos citados, também integram o elenco Lilia Cabral, Maria Flor, Eduardo Sterblitch, Maria Eduarda de Carvalho, Klara Castanho, Paloma Duarte, Danton Mello, Ícaro Silva, Ana Flavia Cavalcanti, Mariana Sena, Carla Cristina Cardoso, Solange Couto, Bete Mendes, Mariah da Penha, Cridemar Aquino, Pablo Sanábio, Philipp Lavra, Tatiana Tiburcio, Flávia Reis, Arlinda Di Baio, Cauê Campos, João Vithor Oliveira, Pedro Goifman, Caio Cabral, Gabriel Milane, Sergio Kauffmann, Rebeca Carvalho, entre outros.