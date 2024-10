Francis Ford Coppola vem ao Brasil para lançar 'Megalópolis'

Francis Ford Coppola virá a São Paulo durante a última semana de outubro para lançar seu mais novo filme "Megalópolis".

A agenda completa da visita será divulgada em breve. A passagem do diretor pelo Brasil acontece por meio da produtora O2 Filmes e da distribuidora O2 Play, com patrocínio do C6 Bank, JHSF e apoio da Spcine.

Coppola estará em São Paulo entre os dias 27 e 31 de outubro. Já "Megalópolis" chega aos cinemas no dia 31 de outubro. O filme acompanha a cidade de Nova Roma, onde acontece um conflito épico entre Cesar Catilina, artista genial que defende um futuro utópico e idealista, e seu opositor, o ganancioso prefeito Franklyn Cicero.

O diretor visita a capital paulista no mesmo período da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. "Megalópolis", porém, não consta na lista de filmes exibidos no festival. Procurada por Splash, a assessoria da Mostra de São Paulo não respondeu se o diretor participará de algum evento da agenda oficial.

A colunista de Splash Flavia Guerra chamo "Megalópolis" de um projeto "mega", que vem sendo desenvolvido desde 1980. "Mega produção, que o próprio estúdio do diretor produziu, com mega elenco, hiperbólico, barroco, prolixo. Mas também é um olhar de um autor que, ao longo de uma vida de altos e baixos, sempre apostou em sua visão, colocou seu próprio dinheiro e sua vida financeira em risco para defender suas ideias", disse em coluna.

Conhecido por obras como "O Poderoso Chefão" e "Apocalypse Now", Coppola é vencedor de seis Oscars. Ele é um dos principais nomes da Nova Hollywood, movimento que transformou o cinema nos anos 1970.

Para Igor Kupstas, executivo da O2 Play, o tour será um grande evento cinéfilo. "Megalópolis e Coppola representam tudo que a O2 Play admira e quer trabalhar em seu lineup, um grande evento cinéfilo, que vem para repensarmos o cinema e provocar a audiência."

Já Alexandra Pain, a head de marketing do C6 Bank, trazê-lo é uma maneira de enaltecer a arte do cinema. "Aqui no C6 Bank, acreditamos no poder transformador da arte e da cultura. Por isso, estamos muito felizes em apoiar a vinda de Coppola ao Brasil."