Flora e Vanessa discutem na baia de A Fazenda 16: 'Mulher sem palavra'

Enquanto se arrumavam para dormir na noite de segunda-feira (14), Flora e Vanessa discutiram na baia de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A discussão começou quando Flora fez um comentário. "A mulher é sem palavras mesmo."

Vanessa entendeu como uma indireta para ela e rebateu. "Quer falar? Fala na cara. Se acha que eu sou sem palavra, problema é seu."

Flora retrucou. "Não tô falando de você, menina. Tô falando 'mulher'. Tem 10 mulheres na casa. Só tem você? Como se eu tivesse medo de falar pra você. Brabona, hein, Nêssa. Se entrar numa comigo, vai se atrasar feião."

Vanessa, então, explicou porque não quis revezar as camas na baia. "Só porque eu peguei uma cama um dia ou outro, eu tenho que fazer revezamento? Ninguém faz revezamento."

Flora respondeu seca. "Você não tem que fazer nada. Ontem, falamos aqui sobre nós quatro fazermos um revezamento pra todo mundo dormir bem, e você falou que faria. Uma mulher de 35 anos, que não é criança, e não tem palavra."

Vanessa contou que repensou a ideia e Flora a rebateu. Não repensou. Você falou que conversou com o pessoal e o pessoal diz que ninguém fez revezamento. Não foi um pensamento seu. Você é pau-mandada do grupo."

Vanessa se defendeu. "Eu não sou pau-mandada de ninguém. Vai lá e assiste no PlayPlus."

Flora continuou e disse que a peoa será eliminada antes dela. "Tu vai assistir primeiro, fica em paz."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 50066 votos 0,72% Albert Bressan 0,66% Babi Muniz 3,67% Camila Moura 0,66% Fernanda Campos 0,62% Fernando Presto 0,67% Flor Fernandez 0,08% Flora Cruz 1,00% Gui Vieira 1,79% Gilsão 0,38% Gizelly Bicalho 1,59% Juninho Bill 2,52% Júlia Simoura 0,15% Luana Targino 32,33% Sacha Bali 7,14% Sidney Sampaio 0,45% Suelen Gervásio 2,14% Vanessa Carvalho 4,70% Yuri Bonotto 4,72% Zaac 34,03% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 50066 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso