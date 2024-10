Flora diz que vai 'jogar voto fora' e Suelen pede que aliada vá em Albert

Na manhã desta terça-feira (15), Suelen e Flora conversaram sobre a formação de roça que acontecerá no programa ao vivo desta noite.

O que aconteceu

"Sei lá, vou jogar voto fora", diz Flora. "Eu não tenho com quem me indispor nesta semana, só com a Nessa. Meu discurso vai ser exatamente sobre isso."

"Jogar voto fora, cara?", responde Suelen. "Achei que você fosse pensar em uma coisa mais...", afirma, sem terminar o pensamento.

Flora pressiona Suelen a concluir a fala. "Não, amiga, não vou falar nada", retruca a modelo.

Por fim, Suelen diz que gostaria que a amiga votasse em Albert, com quem gostaria de ir nessa roça.

Mais tarde, Suelen voltou ao assunto com Gui, Yuri e Flora: "Quem fala, quem articula, é o Albert e o Sidney. [...] Ele ainda vai se mostrar, ele não é essa tranquilidade toda, não. Não vai perder as estribeiras igual a gente perde, mas vai mostrar que é um escroto. Escuta o que tô falando pra vocês."

