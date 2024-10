Felipe Simas volta atrás e confirma saída de novela bíblica da Record

De Splash, no Rio

Felipe Simas desistiu de participar da novela bíblica "Paulo, O Apóstolo", que deve estrear na Record em 2025.

O que aconteceu

Ator deixou a produção por "divergência de datas", informou assessoria de imprensa a Splash. Ator não quer comentar mais detalhes do assunto. A notícia foi veiculada inicialmente pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Ainda segundo a equipe do ator, ele não chegou a fazer testes de caracterização e figurino. No momento, ele grava "Tremembé", nova série do Prime Video. Ele interpreta Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen, que será interpretada por Marina Ruy Barbosa.

A Record não quis comentar a saída do ator de "Paulo, O Apóstolo". Emissora fará novos testes para encontrar substituto. Em sua primeira novela fora da Globo após anos de parceria, ele viveria o médico Lucas, um personagem envolvido em um triângulo amoroso com Gabriela (Anna Melo) e Paulo (Murilo Cezar).

A trama escrita por Cristiane Cardoso, uma das filhas de Edir Macedo, é vista como uma superprodução pelo canal. "Paulo, O Apóstolo" contará a história de Paulo de Tarso, um dos maiores pregadores e teólogos do Cristianismo. Parte das gravações será feita no Marrocos.