Em qual novela Kéfera e Vera Fischer teriam brigado nos bastidores?

Na noite de segunda-feira (14), João Vicente de Castro participou do programa De Frente com Blogueirinha e revelou uma suposta briga entre Kéfera Buchmann e Vera Fischer nos bastidores de uma novela da Globo.

O que aconteceu

O apresentador contou que a briga aconteceu nos bastidores da novela "Espelho da Vida" (Globo), em 2018. "A Vera é uma mulher de uma carreira muito extensa, uma mulher que já passou por muita coisa na vida e, ela, às vezes, estava lá tomando os drinks dela, falando besteira e a gente respeitava. Vamos que vamos, é a Vera Fisher", contextualizou, em entrevista ao De Frente Com Blogueirinha.

João disse que a influenciadora tirou a bebida da mão da atriz veterana. "A gente conversando e, uma dada hora, a Kéfera achou que a Vera Fisher tinha bebido demais. E ela, doida e com uma autoestima de quem tem muito seguidor, fez assim: 'Ah, Vera, tá bom'".

Ele contou que Vera reagiu rapidamente. "A Vera voou nela. Tacou-lhe a bolsa. Lógico que não bateu nela, mas foi tipo: 'Você está louca? 60 anos de Rede Globo!'. Depois teve a frase que deu origem ao grupo da novela, que é 'acho que perdi minha bolsa'. A Vera levantou e falou: 'Cadê minha bolsa? Acho que eu perdi minha bolsa'. Ela saiu com essa frase. Mas a gente ria muito dessa história. Todos nós, depois [até] a Vera e a Kéfera, todo mundo".

Quais eram as personagens de Kéfera e Vera Fischer em 'Espelho da Vida'?

"Espelho da Vida" foi uma novela das seis exibida em 2018 pela Globo. A trama foi escrita por Elizabeth Jhin e teve direção artística de Pedro Vasconcelos.

A novela era protagonizada por Vitória Strada, João Vicente de Castro e Rafael Cardoso. O folhetim se passava em Rosa Branca, cidade fictícia em Minas Gerais.

Na história, Cris Valência (Vitória Strada) sente que já esteve na pequena cidade antes. A sensação de déjà vu acontece quando Alain (João Vicente de Castro), namorado de Cris e diretor de TV e cinema, vai filmar seu primeiro longa-metragem na localidade mineira, onde nasceu.

No filme, Cris será Julia Castelo, a protagonista do produção. Na pesquisa para interpretar a personagem, a moça vive uma experiência de viagem no tempo e se depara com uma de suas vidas passadas, no início da década de 1930.

Rafael Cardoso, Vitória Strada e João Vicente de Castro em 'Espelho da Vida' Imagem: Victor Pollak/Globo

Focada no espiritismo, "Espelho da Vida" foi a primeira e única novela de Kéfera na Globo. Na trama, ela vive Mariane, uma famosa atriz que vai até Rosa Branca rodar o filme dirigido por Alain, seu ex-namorado.

Mariane deseja o papel principal do longa-metragem. Para isso, se une a Josi (Thati Lopes), figurinista do filme, e arma várias situações para separar Alain de Cris.

Mariane (Kéfera) em 'Espelho da Vida' Imagem: Jão Miguel Júnior/Globo

"Espelho da Vida" também foi a última novela de Vera Fischer na Globo. Ela vivia Carmo, uma atriz veterana que está afastada da atuação porque acredita que com a idade não ganha mais papéis relevantes.

Carmo tem um temperamento forte, mas excelente coração. Vai para Rosa Branca para as filmagens do longa-metragem, onde diverte-se ao trocar indiretas com Solange (Luciana Vendramini).