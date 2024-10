1º desfile da Victoria's Secret em anos tem modelos 50+, plus-size e trans

O primeiro desfile da marca Victoria's Secret aconteceu na noite desta terça-feira (15).

O que aconteceu

O espetáculo foi aberto com uma performance de Lisa, cantora tailandesa integrante do grupo sul-coreano Blackpink. Nas passarelas, Gigi Hadid foi a primeira modelo a desfilar.

Victoria's Secret Fashion Show 2024: Gigi Hadi abriu o desfile Imagem: GettyImages

Modelos plus-size como Ashley Graham e Paloma Elsesser também participaram. Cerca de sete profissionais com manequins acima do 36 representaram a diversidade de tamanhos nas passarelas.

Victoria's Secret Fashion Show 2024: Ashley Graham Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024: Paloma Elsesser Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Brasileiras foram destaques no evento. Adriana Lima, Alessandra Ambrósio e Isabeli Fontana representaram o país entre as angels do elenco.

Victoria's Secret Fashion Show 2024: Adriana Lima Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024: Isabeli Fontana Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024: Alessandra Ambrósio Imagem: Dimitrios Kambouris/Getty Images

O espetáculo contou com a primeira modelo trans da marca. A também brasileira Valentina Sampaio foi a escolhida para o momento histórico.

Victoria's Secret Fashion Show 2024: Valentina Sampaio Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Com 50 anos, Kate Moss surgiu em uma transição do desfile ao som de "I Love Rock N' Roll". O evento também contou com outras modelos veteranas, como a francesa Carla Bruni, 56, e a checa Eva Herzigová, 51.

Victoria's Secret Fashion Show: Kate Moss Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024: Carla Bruni Imagem: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024: Eva Herzigová Imagem: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Tyla, cantora sul-africana, foi a segunda atração musical da noite. Ela realizou sua performance usando as famosas asas que são símbolo da Victoria's Secret.

Cher foi a responsável pelo show de encerramento. Ela cantou o hit "Do You Believe in Life After Love?", enquanto as modelos desfilavam com lingeries vermelhas.

Victoria's Secret Fashion Show 2024: Cher canta enquanto Bella Hadid desfila Imagem: Photo by Taylor Hill/WireImage

Tyra Banks, outro ícone dos anos 90 e também plus-size, foi a responsável por "fechar" a passarela. A modelo e ex-apresentadora do "America's Next Top Model" distribuiu sorrisos enquanto confetes caíam e todo o elenco caminhava atrás dela, marcando o fim do desfile.

Victoria's Secret Fashion Show 2024: Tyra Banks Imagem: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Este foi o primeiro Victoria's Secret Fashion Show desde 2018. O evento havia sido cancelado em meio à queda na audiência e polêmicas relacionadas à objetificação de mulheres e à falta de diversidade na passarela.