Cleo desabafa sobre estereótipos: 'Por que posei nua não posso pensar?'

Cleo, 42, desabafou por ser colocada dentro de "caixas" pelo fato de ser uma mulher que fala abertamente sobre sexo.

O que aconteceu

Atriz e cantora refletiu sobre ser taxada como "a gostosa que não pensa". "[Dizem]: 'Ah, então agora ela é a gostosa que não pensa'. Não posso pensar porque sou gostosa? Não entendi. Por que eu posei nua não posso pensar? Por que eu falo de sexo, essa é a única coisa de que eu falo? Teve bastante isso", declarou durante participação no Mamilos Podcast.

Ela afirmou que, embora tenham lhe imposto essas "caixinhas", jamais permitiu ser "reduzida a isso". "Eu nunca achei que estivesse reduzida a isso, mas as pessoas gostam de reduzir as mulheres a coisas. É chato, magoa, dói, mas eu nunca concordei com isso [que diziam sobre mim]."

Na entrevista, Cleo também falou sobre a pressão de ter crescido sob o escrutínio público por ser filha de pais famosos. "As pessoas sempre estiveram prestando atenção em mim, eu nasci filha de dois grandes ícones do Brasil, então as pessoas estavam ligadas em mim por causa dos meus pais. Teve uma transição em que elas começaram a ficar ligadas em mim por mim, por causa do meu trabalho, pelas minhas ideias."

Famosa destacou que "é difícil lidar" com esse assédio do público porque, como artista, ela também precisa ser "consumida". "Como artista, você quer ser consumida, você é seu próprio produto, e as coisas que você faz são produto desse produto. Precisa que as pessoas tenham interesse em te seguir, em ouvir o que você fala, em apoiar suas fases, você precisa disso como artista. Há um conflito de se sentir invadida e precisar aprender a lidar com isso, porque eu deveria estar grata."

Cleo posou para a Playboy em agosto de 2010. A edição que traz a artista nua é uma das mais lembradas da versão brasileira da revista, que deixou de circular no país. Além do ensaio adulto, a famosa também já deu várias declarações sobre sexo em entrevista em programas de TV e podcasts.