Além de cuspe no rosto: 3 vezes que Xuxa perdeu a paciência com fãs

Na última segunda (14), Xuxa parou seu carro para atender admiradores ao sair de um evento em São Paulo. A apresentadora, porém, foi surpreendida por uma suposta fã, que cuspiu na loira e proferiu ofensas. A situação irritou Xuxa, que deixou o local sem dar mais autógrafos ou fazer fotos.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que a apresentadora perdeu a paciência com fãs. Confira:

Senhora?

Em seu programa na década de 1980, um menino chamou Xuxa de "senhora" e ela não gostou. "Meu nome é Alexandre e vou entrevistar a Xuxa. A senhora está feliz por que vai fazer 27 anos?", começou a criança. "Eu vou fazer 25, não sou senhora não. Faz outra pergunta", respondeu Xuxa. "Quantos anos a senhora tem?", continuou ele. "Você não gosta de mim, não, né? Tenho 24 anos, senhor", prosseguiu ela.

Cerca de 35 anos depois, Xuxa pediu desculpas por ter ficado brava com o menino e assumiu sua "senhorice" com bom humor. "A SENHORA aqui pede desculpa... Agora, sim", brincou ela.

Pisão trocado

No Altas Horas, Xuxa confessou que chegou a pisar de propósito no pé de uma criança durante seu programa na Globo, após ser pisada primeiro. "Tem uma cena que os fãs não têm, mas que eu tenho gravada ainda na minha cabeça. Eu não tinha paquita na época, e aí as crianças vinham com aquelas botinhas pesadas e duras, que hoje não se usa mais... E aí tinha uma criança que era, nossa, pá-virada. Eu com o microfone, aí a criança [pisou] no meu dedo".

"E eu: 'não pisa no meu pé', e pum, pisei no pé dela também", continuou Xuxa, que admitiu falta de preparo profissional. "Eu me lembro que depois que fiz isso, falei: 'Gravaram eu pisando no pé da criança'... Mas é porque ela pisou no meu, e eu, em vez de fazer igual essas tias 'ah, meu amor, você pisou no pé da titia', respondi: 'Você pisou no meu pé'. E isso era horrível, ou seja, eu não era preparada para isso, eu batia boca com as crianças".

Xuxa Meneghel lembrou episódio inusitado com criança durante homenagem especial de aniversário no Altas Horas Imagem: Bob Paulino/Globo

Senta lá

No programa "Clube da Criança", na extinta TV Manchete, em 1984, Xuxa se mostrou incomodada com a movimentação das crianças presentes no estúdio. A apresentadora, então, pede a colaboração dos pequenos para iniciar uma brincadeira, solicitando que as crianças se sentem.

Uma menina, então, se aproxima para entregar um papel a Xuxa. Nesse momento, a apresentadora diz "ahã, Cláudia, senta lá".