A Fazenda 16: Suelen vira alvo de 'grupinho' e é criticada por aliadas

Em tarde pré-formação de roça, o grupinho definiu seu próximo alvo em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No início da tarde, na academia, o grupinho conversou sobre a votação da noite.

O grupo alinhou a sequência do Resta Um e discutiu sobre quem eles deveriam salvar. Sendo Flor a última escolhida, ela afirmou que salvaria Júlia.

Vanessa acredita que Suelen irá puxá-la, caso seja a mais votada. "Sacha, apesar de ter briga com ela, provavelmente não vai votar nela. Deve votar junto com eles. E eu vou votar nela, então."

Frente aos vários cenários possíveis de roça, Zé Love apostou na saída de Suelen e o grupinho confirmou o voto em conjunto na peoa pela quantidade de problemas individuais que tiveram com ela.

Enquanto isso, no jardim, Gizelly, Luana, Camila, Flora e Julia criticavam o jeito de Suelen. "Ninguém aqui concorda com tudo o que ela fala", disse Gizelly.

Flora afirmou que tentou avisar a amiga, e Camila reforçou, dizendo que ela "não está disposta a mudar o jeito dela por nada e nem ninguém". "Eu também acho que a Suelen exagera, que perde o ponto, que tem horas em que é rude, eu acho, já falei isso pra ela", opinou Camila.

Luana questionou a amizade. "Quando alguém começa com um discurso e eu fico lá sentada, ouvindo, parece que eu compactuo. Não vou mais fazer isso."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 7017 votos 1,28% Albert Bressan 1,21% Babi Muniz 1,18% Camila Moura 1,28% Fernanda Campos 1,30% Fernando Presto 1,45% Flor Fernandez 1,38% Flora Cruz 2,61% Gui Vieira 1,27% Gilsão 4,02% Gizelly Bicalho 1,25% Juninho Bill 1,24% Júlia Simoura 1,33% Luana Targino 14,58% Sacha Bali 1,37% Sidney Sampaio 21,26% Suelen Gervásio 1,57% Vanessa Carvalho 19,79% Yuri Bonotto 1,25% Zaac 19,37% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7017 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso