Seis duplas de novelas que brilhariam no BBB 25; Yas e Leão opinam

O BBB 25 (Globo) já tem data para começar, dia 13 de janeiro de 2025, e será disputado em duplas. Yas Fiorelo e Leão Lobo indicam cinco duplas de novelas que se dariam bem no jogo:

Ruth e Raquel ('Mulheres de Areia')

É um clássico. Já imaginou juntar essas duas durante 100 dias? Elas se odiavam! Ruth fazia a 'boa', mas era algo insuportável. E a outra ia para cima com tudo, não tinha dó. Elas juntas, seria uma coisa maravilhosa. Leão Lobo

Bebel e Olavo ('Paraíso Tropical')

Seria uma dupla interessante, Olavo, que é um vilão inescrupuloso, e Bebel —que tinha um mau-caratismo também, porque foi cumplice— juntos seria interessante; teria um equilíbrio. E gosto bastante do Olavo, apesar de ser vilão. Também são um casal, seria um clima legal. Ele, acho que roubaria nas provas, e ela junto. Yas Fiorelo

Olívia e Raul ('Alma Gêmea')

Ele passou a novela inteira infernizando a ex-mulher, e ela sendo guerreira. Imagina esses dois juntos? Não é 'De Férias com Ex', mas seria divertido vê-los guerreando dentro da casa por 100 dias. Leão Lobo.

Para Yas, Raul seria, com toda a certeza, o vilão da edição.

Foguinho e Ellen ('Cobras e Lagartos')

Para mim, eles seriam os ganhadores, a dupla número um. Ellen é maravilhosa, e Foguinho é carisma puro —meio atrapalhado, ele ia querer comer profiterole nas festas. E são apaixonados à maneira deles. Ellen não levaria desaforo para casa, ia movimentar, ser sincera —num Jogo da Discórdia, ia falar mesmo, porque tem personalidade e é interessante. Enquanto Foguinho talvez se embolasse. Yas Fiorelo

Mavi e Luma ('Mania de Você')

É uma guerra. Ia ficar essa disputa que seria delicioso [de ver]. Teria corte de cabelo no meio da temporada; muita novidade. E ele é o super-vilão, sempre achando que as pessoas de casa são burras. Seria bem interessante, ficaríamos com ódio. Ia adorar. Leão Lobo

Diná e Estela ('A Viagem')

Tem uma conexão linda. O que falta na Estela, a Diná tem de sobra, que é sangue nos olhos. Ela também não levaria desaforo para casa. Estela é mais tranquila, ia se dar bem com todo mundo. Elas são uma dupla realmente muito equilibrada. Yas Fiorelo

