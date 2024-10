Luiza Ambiel prova que podemos nos descobrir em qualquer fase da vida

Luiza Ambiel abriu o jogo sobre ser bissexual. A atriz, que cria conteúdo adulto, diz ter descoberto recentemente que gosta dos dois gêneros.

Yas Fiorelo comentou afirmação da atriz no Splash Show e classificou a fala como interessante e curiosa. "Mostra que podemos nos descobrir em qualquer momento da vida. Basta experimentar", afirmou.

Leão Lobo ressaltou que Luiza "aproveitou bem" como heterossexual —e agora aproveita ainda mais. "Que ela seja cada vez mais feliz".

Paulo Cupertino tenta se livrar de crime e prisão inadiável

Ainda no Splash Show, Leão e Yas também comentaram sobre Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel, de "Chiquititas". O acusado desistiu de sua defesa e "demitiu" seu advogado, adiando o julgamento.

Yas Fiorelo afirma que, sem prazo de remarcação para o novo júri, Paulo tentará de todas as maneiras se livrar da responsabilidade do que fez.

Essa estratégia pode ser uma tentativa de adiar o que deveria ser inadiável —sua prisão definitiva Yas Fiorelo

Leão Lobo diz que a decisão é, de fato, uma "covardia" e implica em gastos do governo e estresses para aqueles que precisarão depor novamente. "Que pessoa do mal. Quanto mais vemos a história, mais vemos como é do mal", avalia.

Assista à íntegra do Splash Show:

