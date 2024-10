Yas: Gusttavo Lima cansa ao fazer piada e debochar de investigação judicial

Gustavo Lima tem debochado publicamente em shows por ter suas contas bancárias bloqueadas.

Yas Fiorelo critica a forma como o cantor tem lidado com a investigação. "Tudo ele faz essas gracinhas, essas piadas", diz.

A forma como ele trata esse assunto parece que é algo muito leviano, muito engraçado. Quando a gente tá falando de uma investigação judicial muito séria Yas Fiorelo

Ela ainda chama a atenção para a forma como jogos de azar, sobre os quais Gusttavo Lima é investigado por ter ligação, são prejudiciais para algumas pessoas. "Isso já virou uma epidemia, um vício. Não sou eu que estou dizendo, tem matérias que explicam que esse vício em jogos e apostas tem acabado com famílias, principalmente com as pessoas mais pobres".

Ele está debochando do país dele, ele está debochando da cara da gente e do povo Leão Lobo

Filho de Mário Gomes é infeliz ao posar em Porsche enquanto pai pede esmola

No Splash Show, Yas e Leão também falaram sobre João Palma, o filho de Mário Gomes, que se pronunciou após publicar um vídeo em um Porsche. A publicação foi alvo de críticas, uma vez que Mário Gomes foi despejado de sua mansão no Rio e vem pedindo doações nas redes sociais.

Mário diz que João ganha seu prórpio dinheiro desde novo, e por isso não deve satisfações.

Ainda que o Porsche não seja dele, ele é infeliz nesse momento que o pai está passando, 'pedindo uma esmola' para poder viver a vida dele, comer e tal Leão Lobo

O comentarista diz que João tem a cabeça "fresca demais" e deveria focar em ajudar o pai. "Não tá preocupado com a família, não tá pensando na família, só tá pensando no trabalho dele, em vender o peixinho dele", diz. "Por mais que justifique, fica pior".

