Xuxa cogita projeto com Angélica no Lady Night, mas admite: 'Tenho medo'

Xuxa, 61, e Angélica, 50, são as primeiras convidadas da 8ª temporada do Lady Night (Multishow).

O que aconteceu

Elas dividiram suas intimidades, falaram sobre sua relação e participaram das novas dinâmicas com Tatá Werneck. No episódio, que estreia nesta segunda-feira (14), as artistas ainda recordaram o período em que foram apresentadoras infantis.

Xuxa contou que gostaria de trabalhar com Angélica em algum projeto. "Eu tenho certeza de que eu iria amar trabalhar com ela em qualquer coisa que a gente viesse a fazer: cinema, televisão, teatro", disse ela no novo quadro "Hector Bolígrafo", no qual foi testada com um detector de mentiras.

No entanto, a Rainha dos Baixinhos também admitiu um receio de que o trabalho poderia atrapalhar a relação das duas. "Tenho medo que estrague a nossa amizade? Tenho, mas eu ia amar porque eu gosto muito de ficar do lado dela", completou Xuxa.

A nova temporada do Lady Night promete ser a maior até hoje, com 30 episódios no total. O marido de Tatá, Rafael Vitti, é um dos novos convidados, assim como Ivete Sangalo, Inês Brasil e Pedro Bial.