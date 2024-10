Viúva de Marielle Franco dá beijão em atriz de 'Verdades Secretas' em show

De Splash, no Rio

Monica Benicio, 38, assumiu relacionamento com Jessica Córes, 34, ao beijar a atriz em um festival de música no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Vereadora reeleita na capital fluminense foi acompanhada pela atriz de "Verdades Secretas" e "Fuzuê" ao Rio Jazz Fest. O evento, que uniu jazz e MPB, aconteceu na zona sul do Rio de Janeiro neste domingo (13).

As duas chegaram de mãos dadas e deram um beijo ao posar para fotos. Apesar das fotos, as duas ainda não comentaram oficialmente sobre o status do relacionamento.

Monica foi casada por dez anos com a ex-vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. Esse é o segundo relacionamento que a vereadora assume publicamente desde que ficou viúva. Ela terminou o namoro de dois anos com Bruna Magalhães há poucos meses.