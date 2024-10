Seu pet tem 'bafinho'? Veja sinais de alerta para problemas bucais

Dez em cada dez veterinários vão te explicar por que é tão importante escovar diariamente os dentes do seu pet. Mas, com a correria do dia a dia, não são todos os tutores que conseguem ter esse cuidado. Por isso, separamos algumas dicas e sinais de alerta relacionados à saúde bucal do seu bichinho.

O ideal é uma escovação diária. Mas, também existem algumas estratégias que facilitam no dia a dia e ajudam a prevenir doenças - apesar de nenhuma delas substituir a escova de dentes com pasta! Uma alimentação adequada, por exemplo, pode ajudar, pois com uma dieta balanceada, seja ela à base de ração seca ou de alimento natural, o sistema imunológico do seu pet vai ser mais fortalecido, por isso a tendência é a de ele lidar melhor com as bactérias da boca, como conta o doutor Herbert Correa, da clínica veterinária OdontoVet.

Existem opções de petiscos e rações voltadas para o cuidado oral. A diferença desses produtos para as rações normais está na textura e no formato, que foram pensados para causarem um atrito maior nos dentes e contribuir para a redução do acúmulo de resíduos.

Cuidado com brinquedos, ossinhos e mordedores muito rígidos. Brinquedos de nylon, chifre, cascos e ossos naturais, por exemplo, podem ser perigosos para os pets, pois existe o risco de desgaste ou de quebra dos dentes na mastigação. Outra possibilidade é a de machucarem a boca dos animais, caso eles se partam em pedaços menores.

Raças específicas precisam de cuidados bucais específicos. Algumas raças menores de cães, como pugs, shih-tzu e lhasa apso, por exemplo, costumam ter menos espaço na boca e focinho achatado, o que implica numa anatomia particular em que os dentes ficam tortos ou muito próximos uns dos outros, favorecendo o acúmulo de placa bacteriana e uma maior propensão a problemas nos dentes e gengivas.

Animais mais idosos pedem mais atenção. No caso de cães mais velhos que não tiveram um cuidado bucal adequado ao longo da vida, a tendência é eles terem dentes mais fracos e com mais casos de tártaro, exigindo um cuidado especial para evitar a perda ou necessidade de extração. Nos felinos, a atenção deve ser redobrada em relação à gengivite e às aftas, casos que dão sinais mais rapidamente.

Há cinco problemas bucais mais comuns em pets. Acúmulo de placa bacteriana, gengivite, tártaro, halitose e aftas podem parecer banais, mas quando negligenciadas, podem causar inflamações e enfraquecer os dentes, levando à perda dentária, como explica Valéria Storace, médica da clínica veterinária Foxvet. Em quadros ainda mais graves, essas bactérias acumuladas podem se espalhar pela corrente sanguínea dos animais, chegando ao coração e aos rins e provocando insuficiência cardíaca e renal.

Para saber se seu pet está com a saúde oral em risco, existem alguns indícios importantes:

Dificuldade ou desconforto para comer

Salivação intensa

Gengiva avermelhada ou retraída

Mau hálito excessivo

Placa bacteriana aparente (uma casquinha bege, amarelada ou esverdeada por cima dos dentes)

Perda de dentes na vida adulta

Para prevenir esses sintomas, o ideal é criar uma rotina diária de higiene bucal, mas caso esses sinais apareçam, o recomendado é buscar uma avaliação veterinária, garantindo que o seu pet tenha uma saúde completa com qualidade de vida e longevidade.