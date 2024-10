Diddy sofre com a comida, mas teve privilégio: a rotina do rapper na prisão

Sean "Diddy" Combs está preso desde o dia 16 de setembro no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn. A defesa do rapper revelou qual seria a parte "mais difícil" da prisão, além disso, Diddy também teve um "tratamento especial"; veja:

Rotina

O advogado de Diddy disse que a "parte mais difícil" da prisão é o cardápio. "Acho que a comida é provavelmente a parte mais difícil", confessou Marc Agnifilo, segundo a People.

O rapper começa o dia às 6h, com um café da manhã composto por cereais, frutas, torradas e um bolo. O almoço é servido às 11h, enquanto o jantar é servido após as 16h.

O Post revelou que em sua primeira refeição, Combs pôde escolher entre almôndegas suecas ou um hambúrguer de feijão-preto. Ele também tinha a opção de macarrão de ovo, feijão-verde e uma salada verde com molho como acompanhamentos.

Visitas

A mídia internacional noticiou que, até o momento, o artista recebeu a visita da mãe, Janice Combs, e das filhas gêmeas, D'Lila e Jessie, 17. O encontro aconteceu na última semana, em uma área para visitantes, e foi supervisionado por funcionários, segundo o TMZ.

Diddy ainda é pai de Quincy, 33, Justin, 30, Christian, 24, Chance, 18 e Love Sean, de 1 ano e 9 meses.

Privilégio

Diddy foi autorizado a falar com a família ao chegar no tribunal de Manhattan, no dia 10 de setembro. A maioria dos réus criminais deixa o tribunal rapidamente. Os familiares acompanharam a audiência e foram vaiados pelas pessoas que lá estavam.

Julgamento

O julgamento de Diddy foi marcado para 5 de maio de 2025. O cantor será julgado por estupro, agressão e tráfico sexual, entre outras acusações. Segundo relatos, ele submetia homens e mulheres a relações sexuais forçadas e gravava os abusos como ferramenta para extorquir posteriormente as vítimas.

