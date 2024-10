Rancho da família Gagliasso tem aluguel de R$ 246 mil no Réveillon

O rancho localizado em Paraíba do Sul, na Serra Fluminense, pode ser alugado por diárias que podem variar de R$ 12.410 a R$ 24.650, dependendo da época do ano.

O que aconteceu

A família comprou o rancho em 2020 e, após diversas reformas, o imóvel agora está disponível para aluguel. A mansão, que fica em meio a natureza, possui piscina climatizada, um lago natural, seis cabanas equipadas com suítes, sauna, lareira e muito mais.

O local está disponível para aluguel com valores que variam de R$ 12.410, durante o ano, R$ 14.459 em feriados e no mês de julho e por R$ 20.740 no Natal e no Carnaval. Durante o ano, o mínimo para aluguel são 3 noites, em feriados são 4 noites e no Natal e no Carnaval pelo menos 5 noites.

Durante o Réveillon, as diárias custam R$ 24.650, e é necessário alugar o local por, no mínimo, 10 noites, o que significa que para se hospedar, é preciso desembolsar pelo menos R$ 246 mil. No valor do aluguel, também está incluso uma equipe que ficará 8 horas disponível, com um caseiro, um governante e uma cozinheira.