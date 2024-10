Sidney vence 4ª Prova de Fogo de A Fazenda 16 e poderá anular votos na roça

Na edição de segunda-feira (14), A Fazenda 16 (Record) exibiu a quarta Prova de Fogo. Sidney saiu como vencedor e agora detém os poderes do lampião.

O que aconteceu

Quatro peões participaram da dinâmica. Sacha, Flora, Sidney e Júlia foram sorteados.

Na prova, Adriane Galisteu fez perguntas aos peões. Eles deveriam descer por um tobogã, encontrar a resposta em uma piscina de bolinhas e posicioná-la em um local indicado, batendo um botão na sequência.

A pontuação variava de acordo com a resposta e com a velocidade com a qual os peões posicionassem a colher com a resposta.

Venceria a prova quem somasse mais pontos após cinco rodadas.

Os três peões perdedores foram direto para a baia: Sacha, Flora e Júlia. Eles precisaram escolher mais uma pessoa em consenso, e optaram por Vanessa.

Antes da atividade, Adriane Galisteu apareceu para revelar o poder escolhido pelo público esta semana. Segundo a apresentadora, a opção selecionada pelos espectadores foi a opção A) Anule todos os votos recebidos por um peão.

