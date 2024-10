Olivia Rodrigo cai em buraco durante show e preocupa fãs; assista

Olivia Rodrigo, 21, viveu um susto durante um show em Melbourne, na Austrália, nesta segunda-feira (14).

O que aconteceu

A cantora caiu em um buraco no meio do palco. Ela estava correndo e não percebeu a abertura no local.

Fãs gritaram ao notar a queda, mas Olivia se divertiu com a situação. "Meu Deus, isso foi divertido", reagiu ela, que se levantou logo depois.

A artista seguiu com o show e tratou o assunto com bom humor. "Às vezes tem um buraco no meio do palco", brincou ela.

Nas redes sociais, fãs se preocuparam com o estado de Olivia. "Ela tropeçou brutalmente e caiu no palco. Aquilo pareceu muito forte, eu espero que ela esteja bem", disse um perfil no X. "Que perigo", escreveu outro fã-clube.