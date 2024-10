Por que drama gay 'Love in The Big City' sofre protestos na Coreia do Sul?

O livro "Love in The Big City", best seller do escritor sul-coreano Sang Young Park, ganhou duas adaptações nos últimos tempos. Mas as produções —um filme e um drama— acabaram tendo uma recepção bem diferente do público.

Por que a série está sendo boicotada?

Na história original, "Love in The Big City" mostra a vida de um jovem adulto, que é HIV positivo, vivendo amores, desamores e diversas experiências queer. O livro concorreu ao The Booker Prize em 2022 como melhor ficção.

A série, no entanto, provocou protestos de grupos conservadores e religiosos da Coreia do Sul diante da CJ, empresa que produz K-dramas. As manifestações acontecem contra a história do personagem sem nome, que vive a cena LGBTQIAP+ em Seul.

O filme, no entanto, que estreou no início do mês em Seul, teve uma recepção muito melhor. A produção conta com atores famosos, como Kim Go-eun, Noh Sang-yun e Lee Sang-yi, e mostra a amizade entre os protagonistas, que são amigos e vivem juntos. Até imagens de divulgação vendem uma ideia heteronormativa.

A série, desde os primeiros trailers e cartazes, já se mostrou bem mais fiel ao livro, cujo protagonista é abertamente gay e possui uma vida sexual aberta e ativa. A história furou a bolha e se tornou um sucesso no país, mas também ganhou críticas por supostamente "incitar comportamentos errados".

"love in the big city" drama cast members for allure korea, october 2024 photographed by go won tae pic.twitter.com/SAK0ufsjaG -- roo ??? (@cafewindows) September 25, 2024

O ator protagonista da série, Nam Yoon-su, mesmo sofrendo bullying online por ter aceitado o papel, segue promovendo a série com o autor, que também escreveu a adaptação do roteiro para a TV. Young Park reclamou publicamente da censura que eles estão sofrendo, pois todos os trailers da obra sumiram da TVing, canal onde a série vai passar.

'Love In The Big City' writer Sang Young Park reveals that the production company, TVING, removed all trailers for the upcoming LGBTQ series and halted promotions following a wave of complaints targeting its content. pic.twitter.com/HN18oe6ZP0 -- Pop Base (@PopBase) October 13, 2024

O drama tem oito episódios, com cerca de 50 minutos cada. Inicialmente, ele teria duração de um mês na grade do canal, com dois episódios exibidos por semana. Entretanto, com os últimos acontecimentos, a programação foi modificada e, agora, a série vai ser disponibilizada toda no mesmo dia, 21 de outubro.

Fãs do ator, do autor e do livro foram às redes sociais reclamar das mudanças, que acabam influenciando na popularidade e disseminação do drama. Alguns fãs, no entanto, acham melhor a série ser exibida toda de uma vez para evitar que seja engavetada.