Netflix revela exigências da família García Márquez para adaptação de 'Cem Anos de Solidão'

Depois de anos de resistência do autor e da família de Gabriel García Márquez para uma adaptação de "Cem Anos de Solidão", a Netflix criou uma parceria com os filhos do autor que resultará no lançamento de uma série em dezembro deste ano.

O que aconteceu

Esta semana, em participação na 22ª Festa Literária Internacional de Paraty, na programação da Flip+, a plataforma revelou parte do processo desafiador da adaptação. Com presença das roteiristas Natalia Santa e Camila Brugés e do vice-presidente de conteúdo da Netflix na América Latina, Francisco Ramos, a Netflix revelou as duas exigências da família do escritor: o idioma e a locação.

Desde o início, alinhamos com a família García Márquez alguns pilares do projeto: ele teria gravação em espanhol e produção na Colômbia. Esses elementos não apenas preservam a essência da obra, mas garantem que o legado ressoe, promovendo um impacto cultural e econômico significativo para o audiovisual colombiano.

Para Brugés, o projeto sentiu o peso de uma enorme responsabilidade: "A série precisava capturar as emoções que o livro desperta, sem esquecer que estamos lidando com uma linguagem diferente. O desafio foi equilibrar a fidelidade à obra original com a criação de uma experiência visual impactante".

A série acompanhará as gerações da família Buendía no mítico vilarejo de Macondo, onde amor, loucura, guerras e maldições ancestrais se entrelaçam em uma narrativa rica e envolvente. Os filhos de García Márquez, Rodrigo García e Gonzalo García Barcha, são produtores-executivos do seriado e Laura Mora Ortega e Alex García López trabalham na direção. O livro foi lançado pela primeira vez em 1967 e vendeu mais de 50 milhões de cópias, sendo traduzido por 46 línguas.

A série é estrelada por Claudio Cataño (Coronel Aureliano Buendía adulto), Jerónimo Barón (Aureliano Buendía criança) e Marco González (José Arcádio Buendía). Os primeiros oito episódios de "Cem Anos de Solidão" chegam à Netflix no dia 11 de dezembro, e ainda não há previsão para a Parte 2 da série.