Músico deu 'aula' de 'Evidências' para tecladista de Bruno Mars

Chitãozinho e Xororó fizeram uma participação no sexto e último show de Bruno Mars no estádio Morumbis, em São Paulo, na noite do último domingo, 13, e cantaram a música Evidências.

O que aconteceu

A música fez parte do momento solo do John Fossit no show que Mars fez no The Town, no ano passado, em São Paulo. Na época, Xororó foi ao festival conferir de perto a homenagem prestada pelo músico do cantor americano. Desta vez, Mars decidiu convidar Chitão & Xororó para cantarem a icônica canção sertaneja no palco montado no Morumbis.

Cláudio Paladini, produtor e maestro da dupla, usou suas redes sociais para registrar o momento em que deu uma "aula" ao tecladista de Bruno Mars. Ele ensinou alguns acordes da canção para Fossit.

"A música é a forma de comunicação que transcende fronteiras e culturas. Servir ao sucesso de colegas e artistas (e aprender com isso) é um dos presentes que Ela me dá", escreveu o músico brasileiro.

Paladini também propôs uma troca: ele passaria a tocar com Mars e Fossit com a dupla sertaneja. O músico americano reagiu com um sonoro "não", em tom de brincadeira.

Ele ainda ressaltou que a equipe do cantor americano é formada por profissionais muito simpáticos e talentosos. "Muito obrigada por ajudarem a minha carreira com as lições que eu aprendi ontem. Muito obrigado, Chitãozinho e Xororó, por confiarem em meu trabalho para servir ao seu caminho na música".

Fãs enalteceram o momento nos comentários. "Sabe quando você acha que está dentro de um sonho? É assim que eu estou. Ainda bem que eu vi seu vídeo antes e corri feito louca pra conseguir ingresso pra ver isso de perto. Foi incrível! Que show! Que momento! Que equipe! Que orgulho de vocês", escreveu uma.

Bruno Mars ainda se apresenta nos dias 16, 19 e 20 de outubro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Em seguida, viaja para Brasília, onde sobe ao palco na Arena BRB Mané Garrincha nos dias 26 e 27 de outubro. Ele também passa por Curitiba, no Estádio Couto Pereira, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, antes de encerrar sua passagem no Brasil com um show no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 5 de outubro.