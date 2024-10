Murilo Huff, Gusttavo Lima, Nattan: Caldas Country 2024 anuncia atrações

Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus e Murilo Huff são algumas das atrações da 17ª edição do Caldas Country Festival, que acontece nos dias 15 e 16 de novembro, em Caldas Novas (GO).

O que vai acontecer

O line-up será dividido entre os dois dias. No primeiro, o público poderá conferir shows de Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai e Tomate. Já no segundo, sobem ao palco Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson e Ralf, além de Mari Fernandez no trio com seu projeto "Mari Sem Fim".

Segundo Péricles Douglas, organizador do Caldas Country 2024, o festival vem com uma série de inovações. "Nós crescemos a estrutura em cerca de 20% em relação ao ano passado. Teremos um palco completamente tecnológico, que mescla inovação com o espírito caloroso do festival, incluindo painéis de LED com conteúdos exclusivos.

Uma das grandes mudanças desta edição será a inversão dos espaços dos camarotes Brahma e Open Super Bull, além da criação de um rancho exclusivo para o camarote Brahma. Outra novidade será a nova área de lounges, que dará acesso direto aos camarotes e contará com uma área de bistrôs.

Criamos uma área de bistrôs com capacidade para grupos de dois a oito pessoas, proporcionando maior conforto para famílias e grupos menores. Tudo foi pensado para que a experiência do público seja a melhor possível. Péricles Douglas, organizador do Caldas Country

O organizador também destacou o processo de seleção dos artistas, que manteve as raízes sertanejas do festival mas abriu espaço para outros gêneros musicais. "Neste ano, o axé estará presente ao amanhecer do festival, garantindo momentos inesquecíveis", acrescentou.

O Caldas Country ganhou até um música oficial, "Caldô", na voz de Murilo Huff. O clipe oficia traz imagens de Murilo cantando a música.

O Caldas Country faz parte do Circuito Sertanejo, e é a última etapa dos seis mais maiores eventos de música sertaneja do país. Os ingressos para esta edição especial, programada para os dias 15 e 16 de novembro, estão disponíveis para compra através do site da Totalacesso.com.