Maya Massafera detalha processo de transição de gênero: 'Ano muito difícil'

Pela primeira vez na TV, Maya Massafera deu alguns detalhes do seu processo de transição de gênero.

O que aconteceu

A influenciadora falou que está se finalmente se sentindo feliz por ser quem é. "Desde quando a gente é pequeno, a gente vai escutando certas coisas e, às vezes, a sociedade vai te moldando de uma forma que você não é. Hoje, eu consigo entender exatamente quem eu sou, como Deus me fez, porque eu sou assim. E, hoje, eu sou muito feliz, podendo ser quem eu sou", disse ela durante o 'Domingão com Huck'.

A artista ainda revelou que contou com a ajuda da mãe em todo o processo e que ela sempre lhe apoiou. "A primeira pessoa que eu falei foi a minha mãe, faz um ano e meio. [...] Meus pais são os melhores pais do mundo. Foi um ano muito difícil, mesmo estando muito feliz e realizada, foi difícil por causa de hormônios e cirurgias. Minha mãe esteve sempre do meu lado, foi a melhor coisa do mundo".