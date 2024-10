Mani Rego vai à Justiça e pede reconhecimento de união estável com Davi

Mani Rego abriu um processo em que pede o reconhecimento de união estável com Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Irmã de Mani, Fabiana Rego, confirmou a informação em conversa com Splash. A notícia foi publicada primeiro pela revista Quem.

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de Davi, mas não obteve retorno até o momento. O espaço permanece aberto.

Davi e Mani namoraram por 1 ano e seis meses. O rapaz entrou no reality show se referindo a Mani como "esposa", mas o relacionamento chegou ao fim quando ele saiu vencedor do programa.

Já campeão, Davi disse no Mais Você, em conversa com Ana Maria Braga, que os dois estavam apenas se conhecendo. À época, Mani rebateu a declaração em entrevista ao Domingo Espetacular (Record): "Foi muito duro ouvir aquilo. Ele desconstruir tudo que a gente viveu em tão pouco tempo, menos de 24 horas depois da saída do reality".