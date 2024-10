Mãe de Raquel Brito explica coceira íntima da ex-peoa e nega gravidez

Elisangela Brito, mãe de Davi e Raquel, explicou o motivo para a coceira que a filha tinha na região íntima, o que chamou atenção tanto do público como dos peões confinados em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

A influencer contou em entrevista exclusiva ao programa Domingo Record do último fim de semana (13), que o incômodo da filha vem da depilação íntima. "Tem mulheres que ao se depilar tende a ter [coceira] ao crescimento dos pelos. Raquel tem essa dificuldade, mas nada de doença."

No confinamento, Raquel também disse suspeitar estar grávida, e contou para as amigas que cogitava pedir um exame de gravidez para a produção. A peoa também revelou que não fazia uso de métodos contraceptivos.

"É mentira, não foi gravidez", declarou Elisangela, explicando que o que fez a filha deixar o reality rural não tinha relação com estar grávida. "A Raquel sempre brinca, ironiza, 'será que eu to grávida?', porque ela tem o sonho de engravidar", explica.

