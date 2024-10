Ludmilla diz que racismo a fez recusar entrevista com Blogueirinha

Ludmilla explicou por que não aceitou o convite para participar do programa "De Frente Com Blogueirinha".

O que aconteceu

A cantora disse que não quis ser entrevistada por Blogueirinha após sofrer ataques racistas no Prêmio Multishow. "Eu fui subir no palco, feliz da vida, pra pegar o prêmio e daí eu comecei a ser vaiada e atacada, tipo, um monte de gente me chamando de macaca, com palavras racistas horríveis. E aí quando eu vou pra internet no dia seguinte, eu me deparo com um vídeo da Blogueirinha dizendo que eu tinha que agradecer pelas vaias e pelos ataques racistas", declarou, em entrevista ao Portal Leo Dias.

Lud mostrou ter ficado magoada, enquanto Blogueirinha teria continuado a citar a cantora em seus quadros de humor. "Eu deixei pra lá, tipo, deixei, não respondi, não falei nada. Depois disso tudo, ela continuou me atacando em outros lugares, ela ia pra porta de show meu? E assim, é um personagem? É. Mas a brincadeira só tá legal quando tem duas pessoas rindo. Quando tem uma pessoa só, não é uma brincadeira".

"De Frente Com Blogueirinha" é um programa apresentado pelo ator e influenciador Bruno Matos, que assume o personagem Blogueirinha. Anitta, Bruna Marquezine e Preta Gil já participaram da atração.

A Splash, a cantora mandou um comunicado sobre o caso e explicou detalhes da recusa. Leia a nota abaixo.

Informamos que, em setembro, uma marca propôs à equipe de Ludmilla uma ação publicitária envolvendo o programa "De Frente com Blogueirinha" e o Numanice. Essa sugestão foi intermediada pela agência que cuidava de assuntos publicitários da artista e foi prontamente declinada . A decisão foi tomada com base em pontos já esclarecidos por Ludmilla durante entrevista ao jornalista Léo Dias.

Reiteramos que o convite ou qualquer sugestão de participação nunca partiram de Ludmilla ou de sua equipe e que a recusa foi feita de forma transparente e respeitosa.