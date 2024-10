Mafioso pirata, Lady Gaga e Sonic trevoso: o que bombou na BGS 2024?

Splash esteve na 15ª edição da Brasil Game Show, realizada de 9 a 13 de outubro em São Paulo, e mapeou quais os jogos e atrações de maior sucesso entre o público:

"Just Dance 2025"

Just Dance 2025 Imagem: Reprodução/Ubisoft

Quem estava com pressa para atravessar o pavilhão do Expo Center Norte precisava escolher uma rota que não passava próximo ao telão de "Just Dance 2025", localizado no estande da Nintendo. Como acontece tradicionalmente nas edições da BGS, o público pôde experimentar as novidades do próximo game de dança da Ubisoft, com lançamento previsto para dia 15 de outubro.

Os visitantes subiam no palco e tinham a chance de performar as danças segurando um joycon ou então se aventurar por conta própria no chão seguindo os indicativos do telão, o importante era fazer com fidelidade os passos de músicas como "Applause" de Lady Gaga. E como tocou as músicas de nossa Arlequina! Embora houvesse disponível um grande catálogo de músicas, as mais tocadas eram as faixas da cantora, como "Poker Face".

"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii"

"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" Imagem: Reprodução/SEGA

Outro destaque com longas filas era o game "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii", atração no estande da SEGA. Anunciado recentemente na Tokyo Game Show, o jogo é um spin-off de "Like a Dragon" e tem como protagonista Goro Majima.

Os fãs dos mafiosos do Havaí puderam experimentar uma demo que apresenta o combate do jogo, dessa vez mais próximo dos games "Yakuza", e alguns minigames estavam disponíveis, como o de corrida de kart, entrega de comida por aplicativo e o tradicional karaokê. Esse jogo promete ser um bom tira-gosto enquanto a SEGA não se movimenta para um terceiro "Like a Dragon" no estilo RPG.

"The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" e "Super Mario Party Jamboree"

?The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom? Imagem: Reprodução/Nintendo

Voltando ao estande da Nintendo, dois jogos dividiram a atenção do público, "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" e "Super Mario Party Jamboree". O primeiro foi lançado recentemente, mas as longas filas mostraram que o público da BGS queria experimentar o jogo antes de talvez comprá-lo. A demo mostrava o começo da história e apresentava os novos poderes da princesa Zelda, que é a protagonista pela primeira vez em um jogo publicado pela Nintendo.

Já "Super Mario Party Jamboree" esteve em uma salinha fechada e disputada. Grupos de quatro jogadores podiam entrar e experimentar quatro situações diferentes, indo de coletâneas de minigames clássicos a atividades em grupo para testar a cooperação dos jogadores.

"Metaphor Re:Fantazio"

"Metaphor: ReFantazio" Imagem: Reprodução/ATLUS

Mais um caso de jogo que já saiu, mas ainda assim atraiu um público bem considerável. "Metaphor Re:Fantazio" é produzido pela equipe de "Persona" e estava na BGS em uma demo com três cenários diferentes, um de história, um de exploração de dungeon e outro de batalha de chefe.

Além da possibilidade de testar o jogo por um breve período de tempo, os gamers ganhavam pins decorativos da nova franquia de RPG, então é possível que o pessoal tenha encarado a longa fila também pensando nos brindes.

"Sonic x Shadow Generations"

?Sonic x Shadow Generations? Imagem: Reprodução/SEGA

Claro que uma grande estrela do cinema seria disputada num evento, né? Prestes a estrear um novo filme nos cinemas, Sonic levou muitos fãs às filas do estande da SEGA para jogar "Sonic x Shadow Generations", o "novo" (com muitas aspas) game da franquia. Na verdade se trata de um requentamento de "Sonic Generations", mas o destaque é a campanha inédita do Shadow.

Na BGS era possível jogar em dois cenários: um no qual o ouriço trevoso explora uma cidade em meio a explosões e robôs mortíferos, e no outro Shadow precisava enfrentar (na base da porrada) um dragão cuspidor de fogo. Quem testou achou promissor.

"Fatal Fury: City of Wolves"

?Fatal Fury: City of Wolves? Imagem: Reprodução/SNK

"Fatal Fury", uma das principais franquias de luta da SNK, está de volta com um jogo fresquinho e os visitantes da BGS puderam testar. Era possível experimentar o sistema de combate, conferir o visual bonito dos personagens e reviver os bons tempos dos arcades de luta da empresa no final dos anos 1990.

Como o jogo ainda está distante de seu lançamento e havia poucas estações para teste, os viciados em jogos de luta encararam uma fila considerável para rever Terry Bogard em toda sua glória no mais recente game.