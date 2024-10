Jennie, Kiss Of Life, Billlie: Ouça as novidades do K-pop

Jennie, Kiss Of Life, Billlie, solos do aespa e P1harmony. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.

JENNIE - "Mantra"

Kiss Of Life - "R.E.M"

Billlie - "trampoline"

aespa - "UP" (solo da Karina)

P1Harmony - "It's alright"